Nos colamos en exclusiva en la 'mesa italiana' de 'El Club de los Incomprendidos'

Así comienza una pelicula: sin cámaras, ni decorados y todos sentados alrededor de una mesa con el director a la cabeza y el equipo leyendo el guión.

Nos colamos en la 'mesa italiana' de 'El Club de los Incomprendidos', la película dirigida por Carlos Sedes, que adapta la novela de 'Buenos Días, Princesa' escrita por Francisco de Paula, más conocido por Blue Jeans.

Es la primera vez que se reúne el director con todo el equipo que forma parte de la película para la lectura del guion que llega a la mesa después de nueve correcciones. Algo muy habitual, según palabras de su director Carlos Sedes, "es bueno, siempre es para sumar y para mejorar".

Allí no solo leen el guión por primera vez todos juntos sino que también empiezan a “crear a cada personaje”. Incluso antes no están definidos, "no tenemos claros a los personajes y empezamos a probar", explica el director. Es en esta primera lectura es cuando los actores comienzan a pillar el tono al personaje y a dar con el estado de ánimo del personaje.

"Lo que se intenta es llevar esos diálogos a como lo diría su personaje", añade Carlos. Hay que generar sensaciones, miradas, risas... se descubre cómo van a ser los personajes en la película.

En 'El Club de los Incomprendidos' predominan los actores jóvenes, seis en concreto que se definen como 'los incomprendidos'. Charlotte Vega es Valeria, la protagonista de la historia.

Álex Maruny es Raúl. El actor se define como "el chulo" del instituto que se enamora de Valeria. Aparenta tener una vida perfecta pero "guarda un secreto". Michelle Calvó es Elisabeth. Se define como una chica aparentemente "segura", bastante madura para su edad "sexualmente hablando y en todas las facetas".

La cuarta que forma el 'club de los incomprendidos' es Ivana Baquero que da vida a Meri. Se define como "una chica solitaria, silenciosa, y muy misteriosa". Publica un blog de manera anónima en el colegio, en el que habla de su amor platónico.

Jorge Clemente es Bruno. Su personaje es el "chico con el que se meten todos" sus compañerosde clase. Por último está Andrea Trepat que da vida a Esther. "Una chica muy perfeccionista que quiere llegar a todo, a la música, los estudios, al deporte..."

'El Club de los incomprendidos' trata de un grupo de jóvenes que al principio no son amigos y juntos se unen para superar varios problemas y tirar hacia delante, nos adelantan los protagonistas. La película cuenta las historias que pasan entre ellos, sus temas personales, los amores y desamores...

El reparto de la película lo completan Patrick Criado, Paula Muñoz o Álvaro Díaz entre otros. El joven de 'La Gran Familia Española', interpreta a César en 'El Club de los Incomprendidos'. Es una persona que "tiene mucha calle, le guista mucho el rollo del lomboard" y se enamora de la protagonista. Por su parte, Paula Muñoz es Alicia la "mejor amiga de Eli" y juntas se lo pasan muy bien.

El rodaje de la película, que dará una visión de "cómo se comportan los jóvenes de hoy en día", será endiferentes localizaciones de Madrid durante cuatro semanas y luego en Galicia tres semanas más.