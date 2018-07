La escena de la saga 'Cincuenta sombras' que más le gusta a Dakota Johnson está en 'Cincuenta sombras liberadas'

Seguro que tú, como fan y probablemente lector de la saga literaria, tendrás en tu cabeza la escena favorita de 'Cincuenta sombras'. ¿Crees que coincidirá con la de su protagonista? En una entrevista reciente con Kevin McCarthy la joven actriz Dakota Johnson ha revelado que en realidad su escena favorita está en la última película de la trilogía, en 'Cincuenta sombras liberadas', que ha llegado a los cines con gran éxito de taquilla.

Hasta este momento Dakota no había podido revelar de qué escena se trataba ya que encierra un gran SPOILER. Si aún no has visto 'Cincuenta sombras liberadas', te recomendamos no seguir leyendo.

"Es la escena Anastasia descubre que está embarazada. En ese momento está junto a su armario y tiene una discusión con Christian y siente la necesidad de ser extremadamente sincera mientras se viste. Entonces, cuando se está poniendo la ropa y, en cierto modo, tapándose y protegiéndose, le cuenta su verdad, que creo que es muy especial", explicó Johnson durante la entrevista.

¿Cuál será la escena favorita de Jamie Dornan?