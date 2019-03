Sam Taylor-Johnson: "'Cincuenta sombras de Grey' es un gran reto"

En la entrevista realizada por The New York Times Style Magazine, la directora de 'Cincuenta Sombras de Grey', Sam Taylor-Johnson, ha declarado que al realizar la película no se ha sentido "fuera de la realidad o la creatividad" y que el proceso de rodaje ha tenido que ver con "la sexualidad y la identidad".

Taylor-Johnson también comenta que ha vivido el proceso de rodaje como si de una película indie se tratase: "no he sentido que hayamos hecho algo tan masivo como potencialmente puede ser, especialmente porque gran parte del material que hay en ella puede ser algo sensible".

La directora termina la entrevista hablando de otras mujeres que le han inspirado a la hora de llevar a la gran pantalla 'Cincuenta Sombras de Grey', como por ejemplo Kathryn Bigelow.

En esta adaptación del best seller escrito por la autora británica E. L. James, Jamie Dornan y Dakota Johnson, dan vida a Christian Grey y Anastasia Steele respectivamente.

Completan el elenco Eloise Mumford, que dará vida a Kate Kavanagh, la mejor amiga de Anastasia; Luke Grimes, como Elliot Grey, el hermano de Christian; Victor Rasuk que interpretará a José, el gran amigo de Anastasia y rival de Christian; Jennifer Ehle, que dará vida a Carla, la madre de la protagonista; y Max Martini, que encarnará al guardaespaldas del protagonista, Jason Taylor.

Su historia relata, sin escatimar ningún tipo de detalle, la intensa y tórrida relación entre un joven multimillonario, Christian Grey, y una ingenua estudiante universitaria: Anastasia Steele. Las dos novelas posteriores llevan por título 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas, y ahondan en esta compleja y ardiente relación en la que no falta el sexto explícito.