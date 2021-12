Tom Holland ha causado sensación entre sus fans con una sutil reacción en Instagram sobre cómo los hombres bajitos y el sexo. Recientemente, el actor británico había bromeado en diversos programas de cómo influye la diferencia de altura en la relación que mantiene con Zendaya en la vida real.

No es de extrañar que en plena promoción de 'SpiderMan: Sin camino a casa', todo lo que haga su estrella no pase desapercibido. Si hace unos días el intérprete británico acudía al programa de Graham Norton, explicando cómo afectaba su diferencia de altura con Zendaya en algunas escenas de SpiderMan, ahora ha llamado la atención de sus fans que haya dado 'me gusta' a una publicación sobre sexo del perfil Lad Bible.

Dicha publicación fue compartida hace unos días, y aparecen Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito en una fotografía promocional de la película 'Los gemelos golpean dos veces'. "Un estudio de 531 hombres heterosexuales encontró que la frecuencia sexual era más alta entre los hombres con una altura inferior a 175 centímetros", se lee junto al post.

Y es que el actor que da vida al Peter Parker del Universo Cinematográfico Marvel, mide en torno a 1,72 metros de altura. Este hecho ha sido objeto de bromas por gran parte de Internet o del propio Tom Holland.

En el programa de Norton, el actor de 25 años comentó cómo su diferencia de altura con Zendaya afectó en una escena en la última entrega de la saga del trepamuros. "Yo soy el superhéroe, se supone que debo parecer guay. Al aterrizar mis pies se balanceaban debajo de mí y luego ella me cogía, porque sus pies llegaban antes", explicaba entre risas.

De hecho, este detalle se trasladó a su vida privada, pues este verano se confirmó que la relación con su coprotagonista de SpiderMan, Zendaya, había traspasado la pantalla, siendo la actriz varios centímetros más alta que él (midiendo 1,77 m). Algo que no debería ni parece importarle a la pareja, que no puede ser más adorable.

