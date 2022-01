'Belfast' está cosechando éxitos allá por donde pasa y ya suena como una de las principales candidatas para los Oscar. La película no ha pasado desapercibida gracias al buen hacer, entre otros, de Jamie Dornan. Incluso, el actor estuvo nominado a los Globo de Oro y también va con todo a por el Oscar.

Por ello, el intérprete británico ha pasado por el plató de The Tonight Show para comentar sus últimos trabajos. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de programas, al final ha desvelado anécdotas y curiosidades de su carrera que han sorprendido a sus seguidores.

"Hice una audición para 'Thor' cuando él dirigió a Thor hace mucho tiempo", ha dicho Dornan refiriéndose a su director en 'Belfast', Kenneth Brannagh, que también se puso tras las cámaras en la primera película del Dios del Trueno para Marvel Studios allá por el 2011. La cinta la acabó protagonizando Chris Hemsworth y obtuvo unas críticas flojas, acusada, en parte, de la impronta shakesperiana que le puso su director.

En aquel entonces, la interacción fue indirecta entre Jamie Dornan y Kenneth Brannagh, ya que el actor grabó su parte y asegura que probablemente jamás acabara viendo la grabación. "Ni siquiera creo que haya visto mi cinta, fue muy terrible", expresó. Sobre esto, también confesó que el papel para el que audicionó fue para uno de los "amigos pequeños" de Thor. Así que se deduce que pudo ser para algún miembro de los conocidos como Los Tres Guerreros, que en el cine Zachary Levi interpretó a uno de ellos.

Desde entonces, 'Cincuenta sombras de Grey' no ha renunciado a dar vida a un superhéroe. En una entrevista para The New York Times aseguró que quiso ser Superman, al que daría vida Henry Cavill, y querecientemente, puedes ver más detalles en el vídeo de arriba.

En la misma entrevista con Jimmy Fallon, Jamie Dornan explicó el verdadero motivo del vídeo que se hizo viral sobre él cantando como la Rana Gustavo. Tal y como contó, no era un vídeo destinado a sus hijos, sino a su estilista.

"Solo estaba tocando con una guitarra. Siempre me ha encantado esa canción, así que la estaba cantando de todos modos y luego me di cuenta de que podía cantarla como Kermit [la Rana Gutavo]", comentó la intrahistoria de su particular versión de la canción 'Rainbow Connection'.

