Cuidado, porque los hermanos Russo podrían habernos engañado con el tráiler 'Vengadores: Endgame'

No es nuevo que Marvel suele 'engañar' a los fans en los tráilers de sus películas, así que parecía bastante claro que los hermanos Russo lo volverían a hacer en 'Vengadores: Endgame'.

En una entrevista a Empire Online Joe Russo parece haberlo confirmado: "Lo que es más importante para nosotros es conservar la sorpresa de la narrativa. Cuando era pequeño y vi 'El Imperio contraataca' a las 11 de la mañana del día que se estrenó... me conmovió profundamente porque no sabía nada sobre la historia que iba a ver. Y estamos tratando de replicar esa experiencia".

Los hermanos Russo ya habían explicado en una entrevista previa recogida por Coming Soon que consideran que el tráiler "es una experiencia muy diferente a la película. A nuestra disposición hay muchas tomas diferentes que no están en la película y que podemos manipular con CHI para contar la historia específica que queremos transmitir en el tráiler y no en la película".

