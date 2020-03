'Harry Potter': Por fin tenemos la explicación de por qué nunca llegó tu carta de Hogwarts

Harry Potter recibiendo las cartas de admisión de Hogwarts | seestrena.com

La desolación de llegar tu cumpleaños y no ver llegar la lechuza con tu ansiada carta de Hogwarts no puede explicarse a no ser que seas un verdadero amante de 'Harry Potter'. Como sabemos que lo eres, hemos querido encontrar una explicación que pueda justificar esta desilusión.

Lo cierto es que, si naciste entre 1985 y 1998, es normal que no te llegara. No porque seas un squib, sino porque Quien-Tú-Sabes eliminó del Ministerio de Magia el registro de todos los magos nacidos de padres muggles, así que aunque Hogwarts te quisiera, no podría encontrarte.

Al menos ahora tenemos un consuelo en el que refugiarnos, por no hablar de la emoción de volver a vivir el universo potteriano con la secuela del fenómeno de J.K. Rowling, 'Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos'. ¿Aún no has visto el tráiler?