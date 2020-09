A Frances McDormand le ofrecieron trabajo en un supermercado mientras rodaba 'Nomadland'

La actriz Frances McDormand fue tan convincente mientras se preparaba su papel como nómada moderna para 'Nomadland', su última película, que le ofrecieron trabajo en un local de Target, una cadena de supermercados norteamericana.

'Nomadland', de la directora Chloé Zhao, y que acaba de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia el pasado fin de semana, está basado en el libro homónimo de no ficción de Jessica Bruder. En 'Nomadland' Frances McDormand interpreta a Fern, una viuda de Nevada que decide echarse a la carretera tras haberlo perdido todo.

Para preparar el personaje McDormand, Zhao y un pequeño grupo compuesto por otras 24 personas vivieron en siete estados diferentes durante 5 meses. Según palabras de la propia directora en el pasado Festival de Venecia recogidas por Variety "se trataba de crear un ecosistema, trabajar con los nómadas y lograr que Fran se mezclara".

Lo que McDormand pretendió en todo momento con su trabajo previo es que Fern fuera una fusión de nómadas reales que viven en Estados Unidos en este momento.

"Tuvo éxito porque en una ciudad de Nebraska fui al Target de la zona y me ofrecieron trabajo. ¡Me dieron un formulario para que completara! Fui a hablar con Chloé y le dije ‘¡está funcionando!".

El imparable ascenso de Chloé Zhao

La cineasta chino estadounidense Chloé Zhao, pese a su por el momento corta filmografía ('The Raider', 'Songs My Brothers Taught Me'), ha vivido ya el éxito de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia. Además, prepara una de las cintas más esperadas del futuro de Marvel, 'Los Eternos', en la que ha dirigido a Angelina Jolie y Salma Hayek entre otros actores.