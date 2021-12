Las convenciones de fans siempre dejan guiños y sorpresas a los seguidores de cualquier saga. Pero la que se ha visto en la última convención de Chicago ha hecho que los más nostálgicos aplaudan sin parar. Los hermanos Cullen han regresado para hacer las delicias de los admiradores que conquistaron con la saga 'Crepúsculo'.

Ashley Green, Jackson Rathbone y Kellan Lutz, o, dicho de otro modo, Alice Cullen, Jasper Hale y Emmett Cullen, se han reencontrado 13 años después del estreno de la primera entrega de la saga.

Y lo han hecho con un grandioso vídeo que ha ido sumando likes y reproducciones hasta el punto de hacerse viral en TikTok y saltando a otras redes sociales.

La reunión ha tenido lugar durante la C2E2 (Chicago Comic & Entertainment Expo), y la propia organización subió un vídeo de los tres actores. "El trío que esperaban que nos gustara: Edward, Bella y Jacob", dice el texto que acompaña al vídeo. En un primer momento solo sale Ashley Greene para que luego aparezcan junto a ella bailando Jackson Rathbone y Kellan Lutz con las palabras "LOS HERMANOS CULLEN" y un pie de foto que apunta: "Mi Santa Trinidad".

Y es que, precisamente, los personajes a los que interpretaban eran de los secundarios más queridos. Algunos de los comentarios han enfatizado sobre lo bien que se conservan, bromeando con sus alter ego en la gran pantalla: "Son vampiros de verdad, no envejecen nunca".

En cuestión de días el vídeo cuenta con más de un millón de 'me gusta' y más de 7 millones de reproducciones. Casos como este pone en perspectiva el fenómeno que supuso y que hoy se sigue recordando por gestos así.

De hecho, los propios intérpretes de Alice y Emmett Cullen se vieron hace poco para un vídeo del cómico Matt Cutshall. Esta breve pero intensa reunión emocionó a los fans ya que vieron cómo, además, se caracterizaron como sus personajes de la saga. Lo puedes ver todo en el vídeo de arriba.

Por su parte, Jackson Rathbone, el vampiro más joven del clan Cullen, tuvo un hijo cuya madrina es su cuñada ficticia en la saga, Nikki Reed. Hecho que evidencia el buen ambiente que traspasó la pantalla para asentarse en sus vidas.

Incluso Robert Pattinson y Kristen Stewart parecen haber dejado atrás sus diferencias y en sus últimas declaraciones solo tienen buenas palabras de admiración y respeto para el otro. ¿Se estará abriendo la puerta para una reunión de todos pronto al estilo de 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts?

