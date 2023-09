María Jiménez y la injusticia de la industria musical: "En cualquier país habría tenido para vivir toda su vida"

María Jiménez nos ha dejado a los 73 años y de madrugada. María del Monte era una de las personas con las que la artista tenía una gran amistad, y en este momento complicado ha querido recordar a la cantante.

Ella sabía que estaba delicada de salud, pero no esperaba que esto fuese a llegar tan pronto. "Todos confiábamos en su fuerza y su raza", ha dicho, una situación que ha denominada de "tremenda".

Como amiga, María del Monte la ha definido como una persona muy especial y mucho más profunda de lo que parecía. "Le gustaba hablar de temas serios y le encantaba hablar de la reencarnación", ha asegurado, algo que le encantaba a la cantante, aunque ha reconocido que también le agobiaba a veces, ha bromeado.

Además, por encima de todo, ha dicho la sevillana, María del Monte era una persona alegre y libre. "Decía lo que le daba la gana a quien le daba la gana", ha asegurado.

Como amiga ha dejado claro que tenía un corazón de oro y si veía mal a alguien hacía todas las gracias que pudiera hasta ver bien a la persona.

La injusticia de la industria musical

María del Monte considera que la industria musical no fue justa con ella y no entiende que no se haya mencionado que tras la muerte de su hija Rocío ella comenzó otra vida, y aún así ella supo remontar. "Hay un antes y un después", ha asegurado.

En cualquier país, afirma, habría tenido para vivir toda su vida. "Aquí no", ha confirmado, y no entiende que en todo este tiempo nadie haya preguntado por cómo se encontraba María Jiménez.

"Solo interesa la muerte", ha dejado claro.