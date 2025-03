José Manuel, incapaz de conciliar su trabajo de enterrador con su vida personal: "La muerte no avisa"

José Manuel tiene un trabajo poco habitual o, al menos, en el que mucha gente no piensa cuando trata de encontrar su vocación: enterrador.

Al principio todo era fácil y era un trabajo con mucha actividad, pero ahora que tiene un hijo de 3 años, se le hace muy difícil poder conciliar. José Manuel asegura que trabajan sin ninguna previsión y los 365 días del año: "La muerte no avisa, no puedo adelantar el trabajo para mañana".

Según nos cuenta, al no tener un horario fijo, no puede planificar cuándo podrá llevar a su hijo a las actividades extraescolares o al colegio. Además, aunque Manuel ha intentado en más de una ocasión que le faciliten la conciliación, no lo logra.

El de enterrador es un oficio que requiere una entrega total y que a José Manuel comienza a pesarle. ¿Conseguirá un equilibrio entre su trabajo y su vida personal?