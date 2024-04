Gerard Jofra, hijo mayor de Eugenio: "Vino a conocer a mi hija al hospital y me dijo que no quería vivir más"

Gerard Jofra, hijo de Eugenio, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hablar sobre su padre, una figura que, a pesar de que se hayan cumplido 23 años de su muerte, no será olvidada.

Él es el hijo mayor del cómico y la persona que ha seguido su legado. Con solo 13 años, ya estaba pegado a su padre en los escenarios. "He vivido cosas que probablemente no tocaban por edad, pero con los años se agradece", ha asegurado.

En cuanto al fallecimiento de su madre, cuando tenía 11 años, él nunca supo la enfermedad de su madre para protegerle, tanto a él como a su hermano. "Es lo peor que le puede pasar a un niño", ha dicho.

Gracias a una película estrenada recientemente, Gerard ha asegurado haber podido revivir escenas que pasaron cuando era niño y que ha sido una catarsis imprescindible para él.

"A Conchita no se le conocía", ha dejado claro, y es que, según ha dicho, ella fue la impulsora de la carrera de Eugenio. "Siempre he deseado seguir los pasos de mis padres", ha asegurado.

Gerard ha dicho, además, que Conchita, la segunda esposa de Eugenio, fue la única mujer de la que su padre se enamoró "un poco", y que le tiene mucho cariño porque no es fácil llegar a una familia rota y que los niños a veces son crueles.

El hijo mayor de Eugenio ha recordado, además, el último día que habló con su padre. Fue el día del nacimiento de su hija, y Eugenio le dijo que ya no podía más y no quería vivir. "Me pidió que continuara con su obra", ha explicado.

En el programa también recibimos la visita de Dani Galiot, el hijo de Eugenio que no lleva su sangre pero que conoce su lado más oculto, esa fragilidad y sensibilidad del hombre que nunca reía.

Además, Conchita Ruiz, su segunda mujer, ha contado cómo fueron sus mejores y sus peores momentos junto a su marido.