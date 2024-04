Amenazada de muerte por trabajar en una casa de citas: "Uno de sus hijos ha sido cliente nuestro"

Nelly vive en su casa de Manilva, Málaga, un auténtico calvario. Piedras contra su ventana y cristales volando por todo piso. A lo que se suman gritos y amenazas diarias por parte de sus vecinos: "¡Estáis muertas!".

"Ellos no quieren que se ejerza esta actividad así", señalaba la víctima. Una casa de citas por la que sus vecinos les sacan cuchillos, intentan echar la puerta abajo y atacan la vivienda día y noche.

Llevan cuatro meses haciéndoles la vida imposible: "Ellos son un clan gitano, nadie se les ha enfrentado y yo creo que lo que más le duele es que no me he ido a la primera", confiesa la víctima.

"Yo no puedo ni estar en mi casa ni salir a la calle porque yo no sé qué me puede pasar": Nelly ha interpuesto hasta dos denuncias contra sus vecinos.

Hemos podido hablar con los vecinos que agreden a la víctima y les han confesado a Pepa Romero que ellos nunca les han atacado.

Pide justicia para poder vivir tranquila en su casa y hacer lo que quiera con total libertad.