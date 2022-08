La panadera pilla a Juan Antonio con las manos en la masa: “¿Cuándo cantas mi alma?”

A estas alturas, Juan Antonio ya conocía el lado más dulce y el más amargo del programa. En esta ocasión, ha decidido eliminar a la panadera pese a no tener nada clara su decisión ni él ni los asesores.

Sin embargo, han perdido toda la esperanza cuando ha comenzado a sonar ‘The Way You Make Me Feel’ de Michael Jackson y ella se ha desmelenado, literalmente. Criada entre sacos de harina, tal y como ella ha dicho, pero con un talento espectacular, ha evitado que el concursante se hiciese con 2.000 euros más.

Juan Antonio, contrariado, prefería no mirar. De hecho, se ha abrazado a Manel Fuentes y le ha dicho maldiciendo: “¿¡Cuándo cantas mi alma!?” ¡No te puedes perder este auténtico momentazo!