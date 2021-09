El electricista pone mucha energía pero desafina con una canción de Roxette

Dani ha tomado una decisión: el electricista es un impostor. Sin embargo, sus rachas desiguales, con dos fallos iniciales y dos aciertos después, le hacen dudar hasta el último momento. Por suerte, la asesora y cantante Ruth Lorenzo le ha intentado transmitir su apoyo y confianza.

Las notas han comenzado a sonar y no le ha hecho falta a Dani más que un segundo para gritar de la emoción al ver que estaba en lo cierto. Jero ha puesto todo su entusiasmo al ritmo de ‘It must have been love’, aunque no ha sido suficiente porque lo suyo no es la música sino la carpintería.

¡Cuántas ganas le ha puesto! ¡Revive este momento!