Cuando los asesores están divididos con un personaje misterioso, complican la tarea de la decisión para el concursante en 'Veo cómo cantas'. Además, ya superado el ecuador, las cosas comienzan a complicarse cada vez más y Dani ha confesado estar un poco perdido.

Ha bloqueado a la pintora, por la que sí apostaba Ana Milán, y... ¡sí es una cantante! Lucía, actriz en musicales, ha deslumbrado en plató con 'Hurt', de Christina Aguilera.

Ana Milán y se mostrado muy decepcionada con Dani: “Yo siempre he creído en ella pero no me haces caso”. Manel Fuentes ha tenido que recordarle que, aunque pudiera tener razón, no era el momento adecuado para los reproches pues el concursante acababa de perder 3.000 euros.

¡No te pierdas la actuación!