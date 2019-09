Vecinos de la localidad burgalesa de Villasandino, reciben asesoramiento de expertos medioambientales para conocer mejor su entorno natural. 'No sabía que existían tanto pájaros diferentes', nos cuenta Anunciación. "Todavía no conozco todos sus nombres", comenta mientras ayuda en la medición, pesaje y la toma de datos de un "carricero" común, uno de los pájaros que vuela por su pueblo.

"Este río es el Odra. Hace años tenía muchas truchas, barbos y hasta nutrias", nos cuenta Vicente. Él es el encargado de vigilarlo. 'No le quito ojo. Me suelo pasear todos los días por sus márgenes. Ayer me pareció ver un pequeño visón nadando plácidamente en sus aguas'. "Aquí hemos plantando pinos piñoneros", nos comenta Gregorio. Con él hemos subido al monte La Cuesta. "En esta zona tenemos mucha deforestación y es necesario este tipo de actuaciones".

"Hay que comenzar conociendo y cuidando el entorno natural más cercano", nos dice Miguel Ángel Pinto, Director del Aula Medioambiental de la Fundación Caja de Burgos. Es el encargado de asesorar a los vecinos de esta localidad con los que realiza diferentes iniciativas para proteger este territorio. 'Es necesario además transmitir ese conocimiento a otras generaciones para que los más jóvenes valoren y aprendan a cuidar su entorno'.

Los campos comienzan a lucir el esplendor dorado del otoño. Mirándolos Gregorio nos comenta: "Es el único patrimonio que podemos dejar. Tenemos que cuidar nuestro planeta".