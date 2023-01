El frío polar va para largo. Chaquetón, hasta la semana que viene.

Hay que acostumbrarse a las heladas de estos días, al chaquetón largo, las bufandas, guantes y demás ropa de invierno. Porque el aire polar que nos congela a primera hora de la mañana, va a seguir con notros por lo menos hasta mediados de la semana que viene. El frío seguirá, pero será menos intenso que en de días atrás. Hoy se activaban avisos en 22 provincias por temperaturas mínimas, mañana solo se esperan el Pirineo. A pesar de ello, el jueves comenzaremos el día con heladas, que nadie se despiste

Frío de sol a sol

Hoy hemos empezado el día con temperaturas que han bajado hasta los 7º negativos en Soria capital, -6º bajo cero en Ávila, -5º en Segovia y León, por debajo de los 3 negativos se han quedado en Castilla-La Mancha. En todo el interior, una vez más, heló al amanecer. Cuando el sol se ponga, ya habremos registrado las temperaturas máximas, y no serán nada altas. En Castilla y León no pasarán de los 3ºC de máxima. En el resto del centro, mitad norte y sur, los termómetros marcarán de 2º a 4º más. Pero esa subida, volverá a dejar una tarde muy fría con temperaturas que no superarán los 10º en el centro. Frío a la salida del sol y también cando se oculte.

Precipitaciones en el Mediterráneo

En el Mediterráneo sigue la Borrasca “Hannelore”, dejando nevadas intensas en Italia. Aquí nos envía tormentas que en Baleares podrían dejar lluvias persistentes, y que volverán a dejar nevadas a partir de 800m. El viento se dejará sentir en el archipiélago balear, dejando también fuerte oleaje. También en Ceuta, Melilla y en el sur de Cádiz se esperan tormentas puntualmente fuertes. De forma más débil algún chubasco podría escaparse en el sur de Valencia y norte de Alicante, serán en forma de nieve a partir de 800m. Durante la tarde las lluvias, débiles, regresarán al País Vasco.

Viento fuerte

El viento alcanzará rachas fuertes en el noreste del País, especialmente en el valle del Ebro. En las costas del Cantábrico seguirá acumulando nubes, que también aparecerán en la meseta norte. En el resto de la Península esperamos cielos despejados. En Canarias las rachas de viento podrán alcanzar los 70m/h, dejando mala mar y avisos de nivel amarillo activo en el oeste del Archipiélago.