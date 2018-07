Noemí Galera: "El talento jamás se acaba en este país"

ESTRENO EL VIERNES A LAS 22:00 HORAS

Noemí Galera, directora de los castings de 'Tu cara no me suena todavía' acompañada de Àngel Llàcer, nos habla sobre el programa que se estrena el viernes a partir de las 22:00 horas. Noemí nos cuenta que está orgullosa de que en este país "no se acaba el talento", aunque no confiesa su candidato favorito a ganar, los concursantes "son como melones" hasta que no los ves en plató no sabes como van a ser.