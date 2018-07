Mónica Naranjo y los Minions se unen para interpretar 'Pantera en libertad'

UNA PECULIAR COVER DE PATRICIA AGUILAR

Patricia Aguilar siempre tiene algo con lo que sorprendernos, durante el Facebook Live con la concursante de 'Tu cara no me suena todavía' nos hemos divertido con la cantidad de personajes que ha interpretado: Cher, Joselito, La Sirenita, Diana Navarro, etc. Además, se ha atrevido ha realizar una cover muy peculiar de Mónica Naranjo cantando junto a los Minions un trozo de 'Pantera en libertad'. ¡No te lo pierdas!