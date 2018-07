El hipnótico jazz de Louis Armstrong se hace un hueco en 'Tu cara no me suena todavía'

La versión anónima de Pablo Alborán dará un vuelco a los corazones en 'Tu cara no me suena todavía'. ¡Descubre su maravillosa voz!

Los candidatos anónimos no se lo están poniendo nada fácil al jurado de los castings para escoger a los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía', el nuevo formato que se estrenará muy pronto en Antena 3. 'Tu cara me suena' se ha colado en la selección y hemos podido ver algunas de las imitaciones que nos han dejado con la boca abierta, como la de Alejandro Sanz. Es tal el parecido en la voz que hasta el propio artista ha mostrado su sorpresa a través de las redes. ¡Estamos deseando conocer a las estrellas!

Tras la sorpresa de Alejandro Sanz, una concursante en la piel de Ana Torroja se cuela en escenario para impresionarnos con su imitación. ¡Descúbrelo!