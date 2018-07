Keunam, Patricia Aguilar y Mary Porcar se intercambian los papeles para imitar a Juanes, Mónica Naranjo y Anna de Frozen

ASÍ DE BIEN SUENAN

¡Cuando se encuentran fuera de plató la diversión está asegurada! Los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía' no paran de compartir con todos los seguidores vídeos de lo más creativos y divertidos en sus redes sociales. Keunam, Patricia Aguilar y Mary Porcar se han intercambiado los papeles para convertirse en Juanes, Mónica Naranjo y la princesa Anna de Frozen. ¿Quién ha imitado a quién?