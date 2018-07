¡QUÉ NIVEL TIENEN LOS ANÓNIMOS!

Esta noche arrancará 'Tu cara no me suena todavía', el nuevo formato de Gestmusic para Antena 3 con un espectacular elenco de artistas. No te pierdas el estreno más esperado de la temporada, a las 22:00 horas, en Antena 3. Ruth Lorenzo, como invitada especial, nos sorprenderá con una imitación en directo para cerrar una primera gala de ensueño junto a los anónimos.