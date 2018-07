Xuso Jones eriza la piel con su interpretación 'Treat you better' de Shawn Mendes

EL VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

El cantante ha sido el invitado especial de la séptima gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ y ha llegado irrumpiendo en el plató con la canción ‘Treat you better’.Su actuación ha acabado llena de ovaciones y felicitaciones. ¡Nos ha encantado, Xuso!