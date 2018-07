Tomás Martínez, un galán en su petición más romántica de la noche como Miguel Ríos

Mónica Naranjo: "En tu actuación he visto al grande y a la leyenda de Miguel Ríos"

Todos los miembros del jurado se han quedado impresionados con la actuación que Tomás Martínez ha hecho de Miguel Ríos. "Santa Lucía" puede causar milagros y en este programa de 'Tu cara no me suena todavía' Àngel y Chenoa han estado más juntos que nunca: todo un milagro. "Has logrado enamorar", confesaba Chenoa con Llàcer demasiado cerca.

Tomás Martínez: “Un artista si no está nervioso en el escenario, no es un verdadero artista”

Tomás Martínez es de Valencia.Proviene de una familia humilde. Empezó a cantar en karaokes de fiesta, la gente le decía que lo hacía muy bien y empezó a animarse y a meterse en el mundillo. Ha sido toda su vida soldador, ha participado en orquestas y en estos momentos está en un grupo como cantante haciéndole un tributo a Miguel Ríos.