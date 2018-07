Jesús Ríos lleva el jazz por primera vez al plató con ‘What a wonderful world’ de Louis Armstrong

ACTUACIONES GALA 4 | JESÚS RÍOS

Jesús Ríos nos ha regalado una de las canciones más emotivas que hemos vivido en este programa. A ritmo de jazz, el concursante ha llegado dispuesto a hacer vibrar a todos los espectadores de ‘Tu cara no me suena todavía’ con la canción ‘ What a wonderful world’ de Louis Armstrong. ¡What a wonderful song, Jesús!