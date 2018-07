Cristóbal Garrido gana la primera gala de ‘TCNMST’ interpretando a Olga Guillot y su tema ‘Soy lo prohibido’

GANADOR | GALA 1

Tras interpretar a la perfección el papel de Olga Guillot, Cristóbal Garrido se ha coronado como ganador de la primera gala de ‘Tu cara no me suena todavía’. ‘Soy lo prohibido’, ha sido el tema que el artista ha elegido para dar el pistoletazo de salida a este programón, que le da el pase directo a la gran final. ¡Muchas felicidades Cristóbal! Además, Nacho Lozano, Patricia Aguilar y Fran Valenzuela tendrán una nueva oportunidad en la segunda gala de ‘Tu cara no me suena todavía’, el próximo viernes a las 22 horas en Antena 3.