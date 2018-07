Jairo Sánchez: “Cuando vi en televisión a Manel diciendo que empezaba 'TCNMST' dije: esta es mi oportunidad"

CONCURSANTES GALA 4 | JAIRO SÁNCHEZ

Jairo Sánchez tiene 29 años y viene desde Valencina de la Concepción (Sevilla), dice que pretende ser actor, pero no siempre lo consigue. No cree que pudiera dedicarse a algo que no fuera esto. Aunque se presentó al casting del programa, él se define más como cómico que como cantante, y lo que quiere es hacer personajes con un poco de humor. Otra de sus aficiones son los juegos de mesa, tiene más de 200.