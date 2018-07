Charo Bravo: “Yo soy feliz así y jamás voy a cambiar"

CONCURSANTES GALA 2 | CHARO BRAVO

Charo Bravo tiene 28 años y viene de Alfajar (Valencia), de pequeña, en el colegio, fue su profesor de música quien la animó a cantar, y su madre, no dejó de llevarla a castings a todos lados. Dice que es la que más ha creído en ella. Charo se define como una chica perfeccionista, ¿será una cualidad para triunfar en ‘Tu cara no me suena todavía’?