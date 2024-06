La visita de Paca La Piraña revoluciona el plató: lo que no viste de la primera Semifinal

Llega la recta final de Tu cara me suena 11 y toca poner toda la carne en el asador. Los concursantes han tomado nota y lo han dado todo en la primera Semifinal. Tras las cámaras, se palpan los nervios pero también las ganas de disfrutar hasta el último momento. “Ha sido otra noche mágica”, nos comenta David Bustamante, emocionado con su imitación de Camilo Sesto.

Entre los más disfrutones de la gala encontramos a Raoul Vázquez, feliz con su caracterización de Tate McRae, y Miguel Lago, que se ha gustado sacando su lado “roquerito” como Leiva. Por su parte, Conchita presume de la banda con la que se ha convertido en la reina del baile como Sophie Ellis-Bextor.

“Me he sentido Saritísima, cariño”, nos confiesa Paca La Piraña tras su actuación con Supremme de Luxe. ¡Y está deseando repetir! “Cuando me llamen, vengo enflechada”, asegura. A Manel Fuentes le tiene más que conquistado.

“Enamorados” nos reconocen estar Raquel Sánchez Silva y Palomo Spain, que en este making of nos cuenta sus sensaciones de debutante en Tu cara me suena. Quien nos confiesa que ha sufrido es Julia Medina durante su imitación de Lola Flores: “Yo no quería mirar a Lolita”, asegura. Sin embargo, ha acabado enamorando al público y convirtiéndose en ganadora de la noche.

En cambio, meterse en la piel de Lee Marvin ha dejado a Juanra Bonet extrañamente relajado. ¡Y eso que le ha perseguido una coral llena de sus clones! Dale al play… ¡y disfruta de este making of!