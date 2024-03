Valeria Ros se prepara para marcar un antes y un después en Tu cara me suena 11

Valeria Ros está lista para hacer arder el programa de Antena 3, Tu cara me suena. Y es que la humorista y guionista ha prometido entregarse en cuerpo y alma en esta undécima edición.

Valeria, además de llenar salas como monologuista, es una entusiasta de los programas de televisión, siendo colaboradora de Zapeando. Pero ahora el trabajo de Ros será muy diferente: deberá dejar de lado todas sus dotes humorísticas y sacar a relucir su faceta musical para poder derrotar a sus futuros contrincantes y ser la ganadora del programa.

Su actuación como corista de Josie en la imitación de The Buggles fue espectacular, y supuso conseguir pase directo al programa. ¿Conseguirá hacerse con el premio? ¡Estate muy atento y no te pierdas a nuestros concursantes en Tu cara me suena 11!