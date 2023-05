Tina Turner siempre será 'the best' en 'Tu cara me suena': las mejores imitaciones

Su personalísima voz, su modo de caminar, su forma de bailar... La huella de Tina Turner en la música es ya eterna, tras su fallecimiento este 24 de mayo. La llamada 'reina del rock' será para siempre una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos. Se mantuvo en los escenarios durante más de 50 años hasta su retirada en 2013, a los 73 años. Una carrera tan inmensa ha tenido su hueco también en 'Tu cara me suena'.

Son muchos los concursantes que la han imitado. Por eso, a través de estas actuaciones, queremos hacer un homenaje a una artista que siempre ha sido 'The best'. Esta canción es el mayor éxito de su carrera, un número que realizó Ángela Carrasco en la tercera edición. Años más tarde, lo repitió Nia Correia: una gran voz para una gran voz.

Rosa López sorprendió con una actuación inspirada en una de las películas de James Bond con el tema 'Goldeneye'. También Julio Iglesias Jr. mostró el lado más sensual de la cantante con 'Private dancer'. Y otra canción que no puede faltar en el repaso de la carrera de Tina Turner es 'Proud Mary'; Ruth Lorenzo tuvo el honor de ponerla en escena con una primera parte más lenta y una segunda mucho más movida.

¡Sin palabras nos dejó José Corbacho! Combinó sus temazos 'Fever' y 'Disco inferno', marcándose unos pasos de baile igual que la cantante estadounidense. Todo un impresionante espectáculo lleno de energía, como el de Mariola Fuentes interpretando su conocidísimo 'What’s love got to do with it'.

La guinda a este homenaje la pone un dueto. Manel Fuentes y la primera ganadora de ‘Tu cara me suena’, Angy Fernández, se convieron en Eros Ramazzotti y Tina Turner, respectivamente.

Ambos interpretaron el tema 'Cosas de la vida'. Una actuación espectacular, como todas las imitaciones que se han hecho de la 'reina del rock' en 'Tu cara me suena'. Porque Tina Turner es tan importante en la música que merece estos y muchos más homenajes.