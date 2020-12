Belinda Washington contagia el buen rollo de ‘Can’t take my eyes of you’ como Boys Town Gang

Belinda Washington ha sido la encargada de inaugurar la primera Semifinal de ‘Tu cara me suena’. La concursante ha celebrado la Navidad por todo lo alto en el plató y se ha divertido en la decimoquinta gala con ‘Can’t take my eyes of you’.

La actriz se ha metido en la piel de Boys Town Gang y ha confesado que ella ligaba con esta canción. Además, ha llevado a cabo todos los consejos que ha recibido de Miryam Benedited, Arnau Vulà y Àngel Llàcer durante los ensayos, ¿qué puntuación recibirá del jurado?

