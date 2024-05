Supremme de Luxe, sorprendida por su victoria como Despistaos: “Es un chute de energía”

Tu cara me suena 11 suma un nuevo campeón a su lista. Raoul Vázquez, Julia Medina y David Bustamante se repartían las victorias hasta la Gala 7, que se ha llevado Supremme de Luxe. Su actuación como Despistaos y junto al propio grupo, cantando ‘Física o química’, supuso un momento apoteósico en esta temporada.

Daniel Blesa, ya relajado tras la gala, nos reconoce que el triunfó le pilló por sorpresa: “No me lo esperaba en absoluto”. Por eso, ha supuesto “un subidón, un chute de energía”. Además, ha podido así destinar su premio a la Fundación 26 de Diciembre.

El concursante nos insiste en que fue un shock para él verse campeón. “Cuando me ocurren cosas así de bonitas, no reacciono en el momento, me quedo como anestesiado y lo pienso después”, comenta.

Sin embargo, recuerda con emoción cómo pudo celebrarlo con sus compañeros. Lo hizo “un poco nervioso” porque le tocó volver a cantar y sin el grupo Despistaos a su lado. “Al final salió bien”, comenta. ¡No te pierdas su reacción al completo en el vídeo!