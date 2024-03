Supremme de Luxe se atreverá con todo en Tu cara me suena 11

Supremme de Luxe formará parte de la undécima edición de Tu cara me suena. La presentadora de Drag Race España se meterá en la piel de un concursante oficial y sabrá lo que se siente al ser juzgada tanto por el público como por el jurado que hay en el programa.

La presentadora ya demostró que tiene madera de imitadora en su visita al programa en dos ocasiones. En una de ellas, acompañó a Josie para interpretar a Thalia y en otra, se marcó una brillante actuación en solitario como Dean Martin.

No nos cabe ninguna duda de que Supremme de Luxe se dejará la piel en el escenario de Tu cara me suena y luchará por conseguir un puesto en la final del programa. ¡Qué ganas de que empiece ya Tu cara me suena 11!