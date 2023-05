El reclamo de Angy Fernández tras el regreso de Loreen a Eurovisión: “Dejadme volver a ‘Tu cara me suena’”

Eurovisión siempre ha estado muy presente en 'Tu cara me suena', ya que se han imitado muchas actuaciones que han sido un auténtico éxito en el certamen. Esta décima edición no pudo empezar de mejor manera que con 'SloMo' de Chanel interpretada por Andrea Guasch.

Este año, Suecia ha vuelto a ganar Eurovisión, pero la verdadera noticia que a muchos le ha crispado es que ha ganado, otra vez, con Loreen, artista que conquistó el certamen en 2012 con su éxito 'Euphoria'. ¿Puede un antiguo ganador de Eurovisión presentarse? Las reglas lo permite, Loreen no es el primer caso, aunque sí es más raro que vuelva a ganar.

Es por ello que, desde redes, Angy Fernández ha compartido su sorpresa por ver de nuevo a Loreen sobre el escenario de Eurovisión. Nuestra ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena', como mucha gente, cree que eso no debería pasar, así que ha lanzado una divertida petición: "Dejadme volver a 'Tu cara me suena' entonces", ha pedido.

Sus seguidores han coincidido con ella. ¡Y nosotros también queremos verte de nuevo por 'Tu cara me suena'! Pero hay más, pues Santiago Segura ha contestado a su compañera con una picante propuesta: "¿Nos postulamos como pareja? En plan Los Morancos o Los Chunguitos", ha preguntado el cómico.

¿Te gustaría ver a la campeona y subcampeón juntos de la primera edición de 'Tu cara me suena'? Ellos han lanzado su propuesta, e incluso sus seguidores proponen una edición 'All Stars' con todos los campeones. ¡Ojalá tenerlos a todos de vuelta!