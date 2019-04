INVITADO GALA 13 | MIQUEL FERNÁNDEZ

Miquel Fernández, uno de los protagonistas de ‘Mar de plástico’, ha dejado los crímenes a un lado para interpretar a George Michael y su 'One more try'. La verdad es que, para ser su primera vez en ‘Tu cara me suena’, no lo ha hecho nada mal el actor. ¡Dale al play para descubrirlo!