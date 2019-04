David Guapo saca su faceta más sensible para cantar “A puro dolor” como Son by Four

ACTUACIONES GALA 10 | DAVID GUAPO

Con los sentimientos a flor de piel, David Guapo conmueve imitando al grupo puertorriqueño Son by Four y su conocido tema ‘A puro dolor’. El humorista saca su lado más sensible y consigue crear un ambiente mágico en el plató de 'Tu cara me suena' haciendo vibrar de emoción al público.