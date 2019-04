Canco Rodríguez derrocha felicidad cantando bajo la lluvia como Gene Kelly

ACTUACIONES GALA 10 | CANCO RODRÍGUEZ

¡Al mal tiempo buena cara! Canco Rodríguez pinta una sonrisa en la cara a todo el plató de 'Tu cara me suena' inundándolo de positividad y buena energía con su brillante actuación pasada por agua de Gene Kelly cantando el famoso tema ‘Singing in the rain’. Con las Galerías Velvet de fondo, el concursante consigue bailar y cantar a las mil maravillas como si de un protagonista del musical se tratara.