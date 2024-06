¿Quién es Julianna Ro? Conoce a la invitada de Tu cara me suena 11 que podría participar en la próxima edición

La actuación de Julianna Ro en la novena gala de Tu cara me suena 11 fue toda una sorpresa. Cantando por Ariana Grande y su 'Yes, and?', la modelo sevillana dejó boquiabierto al jurado sacando una voz que nadie esperaba.

Pese a dedicarse al mundo de la belleza y haber sido nombrada Miss International Spain en 2021, otra de las grandes pasiones de la modelo es la música. Sus extensos estudios de voz, piano y lírico le han abierto camino hacia Tu cara me suena, donde ha demostrado un gran potencial.

Nacida en Sevilla en 1994, su nombre real es Ángela Ropero. Además de su trayectoria como modelo, Julianna también tiene facilidad para los idiomas, ya que se licenció en Traducción e Interpretación de inglés y de francés... ¡no se le resiste nada!

Su desparpajo en el escenario y su gran voz hacen de ella una posible candidata a próximas ediciones de Tu cara me suena. ¿Te gustaría verla?