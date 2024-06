Los poderes mágicos de David Bustamante: ¿Camilo Sesto o Carlos Jesús?

Tantas galas de Tu cara me suena 11 están afectando a David Bustamante hasta el punto de que ya tiene personalidad múltiple con sus caracterizaciones. Para la primera Semifinal, el equipo de maquillaje y peluquería le ha transformado en Camilo Sesto. Sin embargo, el espíritu que le posee es el del vidente Carlos Jesús. ¡Si hasta cree que tiene poderes mágicos para hacer que Valeria Ros cante mejor! Menos mal que, para la gala, recuperó su personaje.

En otra silla, Raoul Vázquez se transforma en Tate McRae. El cantante nos revela que ha madrugado para ir a hacerse las uñas a las siete y media de la mañana. “Como me tengo que tocar el pelo y el personaje lo lleva y se ven mucho, no quería correr el riesgo de que se me saltaran las postizas, entonces me las he ido a poner de verdad”, nos explica.

Una gala más, comprobamos cómo el equipo de caracterización hace magia haciendo que Supremme de Luxe sea idéntica a Alaska o transformando a Julia Medina en Lola Flores. Además, Palomo Spain, mientras se transforma en Ewan McGregor, comprueba lo guapa que está Raquel Sánchez Silva como Nicole Kidman. ¡Dale al play!