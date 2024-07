Las páginas de oro de Juanra Bonet en Tu cara me suena 11: “Me he sentido un poco cantante”

“Concursar en Tu cara me suena es un no parar”, asegura Juanra Bonet. El cómico, que no ha parado de mover la cadera en toda la undécima edición, puede dar fe de esa verdad. Solo él sabe lo que sudó como Sandro cantando ‘Mi amigo El Puma’. ¡Qué derroche de energía”! Gracias a imitaciones así, todo el público ha llegado a estar convencido de la gran apuesta que hizo Àngel Llàcer desde el inicio: “¡Juanra puede ganar!”.

Ese lema empezó a escucharse desde la Gala 2, desde su número de Pitbull con Christina Aguilera, acompañado de Lorena Gómez. Consiguió muy buenas puntuaciones, que él atribuye a su pareja de escenario pero que empezaban a demostrar que lo que hacía tenía mucho mérito. “Aunque él no quiera ser gracioso, es que lo es”, asegura Chenoa, que destaca cómo a veces “la caricatura se le va de las manos”.

También Carlos Latre se declara “fan absoluto” de Juanra, elogiando que es “uno de los tíos con más noción del espectáculo, del ritmo, del tempo, de la televisión”. ¡Cómo contener la risa con la irresistible llamada de la jungla que hizo con ‘The lion sleeps tonight’!

“Si se tomase las cosas más en serio, de verdad que podría ganar Tu cara me suena porque canta muy bien e imita muy bien”, afirma Lolita. De hecho, a punto estuvo de convertirse ganador en la gala en la que imitó a Pino D’Angiò. Ese ‘Ma quale idea’ dejó a todos sin palabras ante lo bien que lo había hecho.

“Gracias a Tu cara me suena, he tenido que formar un poco mi instrumento para poder cantar un poquito mejor, no hacerme daño, hacer las imitaciones lo mejor posible”, explica Juanra. De hecho, asegura: “Me he sentido un poco cantante en algunos viernes”. Su sorpresa ha sido mayúscula según ha ido avanzando la temporada. “Yo venía a por los 4 pero, de repente, empiezo a cantar y me ponen 6, 7, algún 12…, había días que estaba en la zona media de la tabla”, destaca.

También se trata de un concursante revelación para el jurado. Latre, sincero, comenta: “No esperaba que lo hiciera tan bien”. “Independientemente del cachondeo, si te paras a pensar y analizar vocalmente, a nivel de imitación, todo lo que ha hecho, creo que ha sido muy notable”, valora. En este sentido, Santiago Segura destaca el número de Manolo Escobar: “Se parecía mucho”.

En definitiva, Juanra puede ganar. ¡Sin duda! De hecho, ya es el ganador del reconocimiento de todo el público de Tu cara me suena. ¡Descubre sus mejores momentos en el vídeo!