Yolanda sobre Dora la Exploradora: "La tengo perfectamente calada"

ENSAYOS GALA 17 | YOLANDA RAMOS

Esta noche no será una noche cualquiera, la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' nos trae la actuación nunca vista en televisión. Dora la Exploradora nos llevara a un mundo imaginario donde todo será posible, la encargada de ponerse en su piel será Yolanda Ramos. La artista no nos defraudará con su imitación, no te la puedes perder, esta noche a partir de las 22:00 horas en Antena 3.