Cristina Pedroche como Jennifer Lopez, entre las invitadas más sensuales de 'Tu cara me suena'

Los invitados que han visitado la quinta edición de 'Tu cara me suena' en las once galas emitidas hasta ahora no han dejado indiferente a nadie. Artistas como Cristina Pedroche, Edu Soto, Alex O'Dogherty o Silvia Abril nos han hecho vibrar de emoción y llorar de la risa con sus espectaculares actuaciones. ¡Revívelas!