Vuelven los ataques de risa en Tu cara me suena

LUNES A LAS 22:30 HORAS

Qué sería de una gala de Tu cara me suena sin el ataque de risa del jurado en el momento de la valoración, en concreto de Mónica Naranjo. La cantante ya sabe que necesita tener un paquete de clinex cerca porque en cualquier momento comienza a llorar de la risa y ¡no para!. Que no, que no puede parar...