Revive todas las actuaciones de La Terremoto de Alcorcón en 'Tu cara me suena'

ACTUACIONES DE LA SEXTA EDICIÓN

La Terremoto de Alcorcón, la diversión y originalidad personificada, es cantante, actriz, cómica y vedette. Conocida por ser autora e intérprete de las parodias de hits como ‘Times goes by con Loli’, versión del ‘Hung up’ de Madonna, que se convertía en el segundo vídeo más descargado a nivel mundial. En televisión ha participado en programas como en ‘El perro verde’ o ‘Carta Blanca’. Sobre las tablas la hemos visto en ‘The Hole’ y en El Molino de Barcelona junto a Merchemar. Actualmente compagina su participación en el programa con el espectáculo 'The Hole Zero'. ¡Revive todas sus actuaciones en 'Tu cara me suena'!