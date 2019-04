Shirley Bassey envía un emotivo vídeo de agradecimiento a Lorena Gómez por su imitación

LORENA SE PUSO EN LA PIEL DE SHIRLEY BASSEY EN LA SEGUNDA SEMIFINAL

Lorena Gómez no puede retener las lágrimas de emoción tras recibir un emotivo vídeo de la propia Shirley Bassey agradeciéndole su fantástica imitación en 'Tu cara me suena'. Lorena interpretó el tema 'My way' en directo en la segunda semifinal del programa y la llevó a lo más alto coronándose la ganadora de la gala. ¡Las palabras de Shirley le han llegado al corazón!