Javier Herrero: "En tu cara me suena voy a aprender a ser artista"

Javier Herrero ha reconocido que el programa es un reto para él. "Después de 35 años de carrera he decidido voy a aprender a ser artista", ha dicho.

El cantante de los Pecos está dispuesto a quitarse sus manías y aprender de todos y cada uno de los artistas a los que tendrá que imitar durante el programa.

Para Javier, el programa es una oportunidad fantástica para aportar muchas cosas más de las que la gente conoce de el.

Consciente de la rivalidad que hay entre los concursantes, Herrero ha reconocido que el programa está hecho para Santiago Segura, "hasta que no aprenda a cantar no se va a dejar de hacer Tu cara me suena".