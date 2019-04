Después de ver estas imágenes, no podrás parar de reír

EL PRÓXIMO VIERNES A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS

La décima gala de 'Tu cara me suena' no dejará indiferente a nadie. El próximo viernes a partir de las 22:00 horas viviremos unas actuaciones de lo más desternillantes. Descubre todas las sorpresas que nos deparan en 'Tu cara me suena', el programa de Antena 3 con el que no podrás parar de reír.