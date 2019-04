El tutorial para acompañar a David Guapo en 'Sweet home Alabama'

ENSAYOS GALA 14 | DAVID GUAPO

David Guapo sabe que imitar Lynyrd Skynyrd no será nada fácil, por eso se ha inventado unos trucos infalibles para realizar un estribillo perfecto en 'Sweet home Alabama'. Arnau Vilà y David han creado un tutorial especial para que no se les escape ni una al artista. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas, en la decimocuarta gala de 'Tu cara me suena'.